Минюст США планирует подать в суд на Google за нарушение антимонопольных прав

Обвинения в нарушении антимонопольного законодательства могут предъявить компании Google власти США. В ближайшее время Министерство юстиции и генпрокуроры ряда американских штатов планируют подать в суд.

Иск в отношении Google минюст может подать летом, а генпрокуратура сделает это осенью. Основной претензией США является рекламный бизнес Google.

Представители ведомства считают, что лидирующее положение поискового сервиса организации может предоставлять ей несправедливые преимущества на рынке. Компания Google имеет очень большой контроль в сфере рекламы в интернете, отметили генпрокуроры штатов. Прокуратура сейчас проводит проверку в отношении Google, по ее результатам станет известно, будут ли подавать в суд на компанию.

Ранее корпорация Google неправомерно заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, удалив десятки тыс. репортажей и документальных фильмов агентства. Сообщив, что со стороны канала якобы были нарушены правила, передает ФАН.