Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Осознанный риск: Россия достроит «Северный поток – 2» несмотря на санкции США

Осознанный риск: Россия достроит «Северный поток – 2» несмотря на санкции США

 Мэрия Москвы сообщила, что ошибка приложения соцмониторинга не привела к штрафам

Мэрия Москвы сообщила, что ошибка приложения соцмониторинга не привела к штрафам
СК РФ разбирается с подозреваемыми в поддержке нацизма во время "Бессмертного полка"

СК РФ разбирается с подозреваемыми в поддержке нацизма во время "Бессмертного полка"

 Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов на борьбу с пандемией

Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов на борьбу с пандемией
Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

 Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН
Осознанный риск: Россия достроит «Северный поток – 2» несмотря на санкции США

Осознанный риск: Россия достроит «Северный поток – 2» несмотря на санкции США

 Мэрия Москвы сообщила, что ошибка приложения соцмониторинга не привела к штрафам

Мэрия Москвы сообщила, что ошибка приложения соцмониторинга не привела к штрафам
СК РФ разбирается с подозреваемыми в поддержке нацизма во время "Бессмертного полка"

СК РФ разбирается с подозреваемыми в поддержке нацизма во время "Бессмертного полка"

 Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов на борьбу с пандемией

Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов на борьбу с пандемией
Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

 Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН
14:35   16 Мая 2020
Общество

Минюст США планирует подать в суд на Google за нарушение антимонопольных прав

Минюст США планирует подать в суд на Google за нарушение антимонопольных прав

Обвинения в нарушении антимонопольного законодательства могут предъявить компании Google власти США. В ближайшее время Министерство юстиции и генпрокуроры ряда американских штатов планируют подать в суд.

Иск в отношении Google минюст может подать летом, а генпрокуратура сделает это осенью. Основной претензией США является рекламный бизнес Google.

Представители ведомства считают, что лидирующее положение поискового сервиса организации может предоставлять ей несправедливые преимущества на рынке. Компания Google имеет очень большой контроль в сфере рекламы в интернете, отметили генпрокуроры штатов. Прокуратура сейчас проводит проверку в отношении Google, по ее результатам станет известно, будут ли подавать в суд на компанию.

Ранее корпорация Google неправомерно заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, удалив десятки тыс. репортажей и документальных фильмов агентства. Сообщив, что со стороны канала якобы были нарушены правила, передает ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#сша #google #минюст

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...