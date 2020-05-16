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СК РФ разбирается с подозреваемыми в поддержке нацизма во время "Бессмертного полка"

СК РФ разбирается с подозреваемыми в поддержке нацизма во время "Бессмертного полка"

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14:15   16 Мая 2020
Политика

СК РФ разбирается с подозреваемыми в поддержке нацизма во время "Бессмертного полка"

СК РФ разбирается с подозреваемыми в поддержке нацизма во время "Бессмертного полка"

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала причиной переноса общероссийского марша "Бессмертного полка" в виртуальную реальность. Этим воспользовались сторонники нацизма, которыми теперь занимается Следственный комитет РФ.

Фотографии нацистских преступников появились на портале "Бессмертного полка", Следственный комитет РФ счел это реабилитацией нацизма, то есть преступлением, подпадающим под ч.1 ст. 354.1 УК РФ. В настоящее время четверо подозреваемых в совершении этого преступления задержаны и, как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, с ними проводятся следственные мероприятия. Один из них уже привлекался к ответственности за экстремизм и кражу.

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Автор: Яна Либерман
#бессмертный полк #реабилитация нацизма

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