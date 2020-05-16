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13:59   16 Мая 2020
Общество

Глава Минтранса РФ назвал вероятные сроки открытия международного авиасообщения

Глава Минтранса РФ назвал вероятные сроки открытия международного авиасообщения

Решение о возобновлении международных авиаперелетов будет зависеть от ситуации с коронавирусом в мире, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. Он также выразил надежду, что открытие международных рейсов произойдет летом.

Помимо этого, определяющим будет мнение санитарно-эпидемиологических властей, какие решения примет правительство и оперштаб, уточнил Дитрих. По его словам, люди устали находиться в самоизоляции и хотят совершить поездки, однако необходимо обеспечить безопасность перевозок.

Регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами было прекращено с 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые и гуманитарные рейсы.

Российский лоукостер "Победа" ранее объявил о возобновлении программы внутренних полетов с 1 июня. Авиарейсы будут осуществляться по 73 российским маршрутам. Продажи билетов на них начались 14 мая.

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Автор: Юлия Яковлева
#авиасообщение #минтранс рф #дитрих

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