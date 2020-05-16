Власти Москвы считают утечку данных из "Соцмониторинга" невозможной

Утечки личных данных из сервиса "Социальный мониторинг" не было и не будет, считает руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Разрабатывая приложение, специалисты учитывали все необходимые требования регуляторов. Также были привлечены несколько организаций в сфере информационной безопасности, отметил Лысенко. Он уверен, что взломов и утечки данных не будет, передает РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, где говорится об использовании технологий электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения гражданами, которые проходят лечение на дому. За москвичами с подтвержденным коронавирусом наблюдают по камерам. Приложение позволяет контролировать соблюдение режима самоизоляции, предотвратить распространение вируса и обезопасить людей.

В Москве выздоровели еще 1470 человек, всего вылечились 26 032 пациента. Подробная информация о коронавирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф.