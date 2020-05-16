Власти Москвы отметили отсутствие случаев невыплат надбавок врачам

Невыплат стимулирующих надбавок врачам, которые работают с пациентами с COVID-19, в Москве зафиксировано не было, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Подобные вопиющие случаи были зарегистрированы в разных больницах России. По словам чиновника, существуют некоторые оформительские задержки, но они были решены в течение недели. Однако в настоящее время все деньги, которые были выделены по федеральной линии, уже должны быть получены врачами, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин объявил о введении стимулирующих выплат врачам, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, в размере 80 тыс. рублей. До этого в Москве была определена надбавка в 70 тыс. рублей, в общей сумме выплаты составят 150 тыс. рублей.

Московские медики за минувшие сутки выписали еще 1470 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. Всего в городе успешно выздоровели более 26 тыс. человек, сообщает телеканал "360" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.