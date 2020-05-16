Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Москвы отметили отсутствие случаев невыплат надбавок врачам

Власти Москвы отметили отсутствие случаев невыплат надбавок врачам

 Названы основные способы попадания коронавируса в организм человека

Названы основные способы попадания коронавируса в организм человека
Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов на борьбу с пандемией

Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов на борьбу с пандемией

 Путин заявил, что Россия обладает самым современным высокотехнологичным вооружением

Путин заявил, что Россия обладает самым современным высокотехнологичным вооружением
Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

 Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН
Власти Москвы отметили отсутствие случаев невыплат надбавок врачам

Власти Москвы отметили отсутствие случаев невыплат надбавок врачам

 Названы основные способы попадания коронавируса в организм человека

Названы основные способы попадания коронавируса в организм человека
Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов на борьбу с пандемией

Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов на борьбу с пандемией

 Путин заявил, что Россия обладает самым современным высокотехнологичным вооружением

Путин заявил, что Россия обладает самым современным высокотехнологичным вооружением
Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

 Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН
13:19   16 Мая 2020
Экономика

Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов на борьбу с пандемией

Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов на борьбу с пандемией

Всемирный банк направит денежные средства на поддержку и улучшение украинской системы здравоохранения, сообщили представители пресс-службы Министерства финансов Украины.

Коронавирусная инфекция и вызванный ей экономический кризис сильно отразились на Украине. Приостановка работы предприятий и введение ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19, стали причиной появления финансовых проблем у многих украинцев. От вспышки коронавируса пострадало и здравоохранение страны, которое оказалось не готово к серьезным масштабам заболевания.

Помощь от Всемирного банка поможет властям Украины преодолеть сложившийся кризис. Сумма в 135 миллионов долларов будет направлена на модернизацию системы здравоохранения страны, оснащение отделений экстренной помощи современным оборудованием. Часть средств пойдет на меры по противодействию распространению коронавируса на территории Украины, рассказали в Министерстве финансов. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#кризис #всемирный банк #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...