Украина получит от Всемирного банка 135 млн долларов на борьбу с пандемией

Всемирный банк направит денежные средства на поддержку и улучшение украинской системы здравоохранения, сообщили представители пресс-службы Министерства финансов Украины.

Коронавирусная инфекция и вызванный ей экономический кризис сильно отразились на Украине. Приостановка работы предприятий и введение ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19, стали причиной появления финансовых проблем у многих украинцев. От вспышки коронавируса пострадало и здравоохранение страны, которое оказалось не готово к серьезным масштабам заболевания.

Помощь от Всемирного банка поможет властям Украины преодолеть сложившийся кризис. Сумма в 135 миллионов долларов будет направлена на модернизацию системы здравоохранения страны, оснащение отделений экстренной помощи современным оборудованием. Часть средств пойдет на меры по противодействию распространению коронавируса на территории Украины, рассказали в Министерстве финансов.