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13:09   16 Мая 2020
Общество

Названы основные способы попадания коронавируса в организм человека

Названы основные способы попадания коронавируса в организм человека

Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным или контактным путями, рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Человек может подхватить коронавирус, если будет находиться очень близко к носителю заболевания либо если прикоснется к лицу грязными руками, уточнил доктор в беседе с корреспондентом газеты "Звезда". Так или иначе, частицы коронавируса попадают в организм человека через слизистые оболочки, поэтому так важно не пренебрегать индивидуальными средствами защиты, обратил внимание специалист.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в Москве, Петербурге и других регионах РФ с 12 мая. Врач-микробиолог объяснил в беседе с корреспондентом телеканала "360", как правильно носить маски, чтобы защититься от COVID-19. Подробнее о мерах предосторожности в связи с новым типом пневмонии можно ознакомиться на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#врач #передача #коронавирус

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