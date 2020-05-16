Путин заявил, что Россия обладает самым современным высокотехнологичным вооружением

Россия обладает самыми современными видами высокотехнологичного вооружения, которыми не располагает ни одна другая страна мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно", — заявил глава государства.

Ранее Путин, во время поздравления выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы и завершением учебы, сообщил, что Россия реализует планы по укреплению всех видов и родов войск при любых обстоятельствах.