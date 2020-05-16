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12:47   16 Мая 2020
Общество

В России вакцина от коронавируса может появиться к концу лету

В России вакцина от коронавируса может появиться к концу лету

Вакцину от китайской коронавирусной инфекции могут зарегистрировать в России уже в августе. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По последним данным, в государстве зарегистрировано 272 043 случая возникновения коронавирусной инфекции у граждан. От COVID-19 скончалось 2 537 человек. Однако выздоровевших намного больше. Полностью исцелились и выписались из медицинских учреждений 63 166 граждан.

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Автор: Яна Либерман
#россия #лето #вакцина #коронавирус

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