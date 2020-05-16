Немерюк заявил, что об отмене ограничений по COVID-19 в Москве говорить пока рано

Ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, в Москве отменять пока рано, заявил первый заместитель главы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Ограничения для жителей столицы будут действовать по меньшей мере до 21-22 мая, уточнил Немерюк.

В столице РФ действует режим самоизоляции в связи с распространением COVID-19. Жителям Москвы предписано носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Для передвижения по городу необходим пропуск. Их действие продлено до 31 мая.

С 12 мая в столице возобновили работу строительные и промышленные предприятия. Работодателей обязали регулярно тестировать сотрудников на коронавирус.

Для тех, кто может работать в дистанционном режиме, по-прежнему действует рекомендация оставаться дома.