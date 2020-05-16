Власти Италии начали послабления в ограничительных мерах

Правительство Италии планирует снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Италия в марте закрыла въезд и выезд между областями из-за пандемии коронавируса. Передвижение было разрешено в экстренных случаях. С 4 мая итальянцам разрешили посетить родных в границах одного региона, передает "360".

Власти Италии намерены снять ограничения на передвижение между регионами на фоне выхода из карантина, введенного из-за распространения коронавируса, с 3 июня. Правительство может изменить решение в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Итальянцы не смогут до 2 июня передвигаться на личном транспорте и общественном в другие регионы. Поездки за рубеж также запрещены, исключением являются командировки по работе или состояние здоровья.