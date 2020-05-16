СМИ назвали Меркель лицемерной из-за слов о причастности РФ к кибератакам на бундестаг

Слова немецкого канцлера Ангелы Меркель о якобы причастности России к кибератакам на бундестаг являются лицемерными, пишет издание Contra Magazin.

Журналисты пишут, что в течение долгого времени спецслужбы США и Великобритании активно ведут слежку за Меркель, но на эту тему она высказываться не спешит. СМИ указывает, что Россия и Китай не сравнятся в шпионаже с США или израильским МОССАДом, у которых имеется много возможностей для перехвата информации. По мнению журналистов, весь мир пользуется смартфонами, произведенными в США, но Меркель тоже об этом не упоминает, пишут "Известия".

Ранее Меркель заявила, что у Германии есть "серьезные доказательства" якобы причастности России к кибератакам на бундестаг пятилетней давности. Канцлер ФРГ заявила, что это мешает улучшать отношения с Москвой и назвала инцидент "возмутительным". В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что за пять лет Германия не предоставила никакого подтверждения причастности РФ к случившемуся.