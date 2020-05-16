Цыпкин заявил о сложности выиграть инфовойну, если ее поля созданы соперниками

Россия не сможет выиграть инфовойну против США, пользуясь их соцсетями, считает писатель, сценарист и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин.

Как отметил эксперт, России нужно искать союзников в информационной войне с США, чтобы доказать им свою правоту. Хорошим способом стала бы вербовка среди лидеров влияния за пределами России, говорит Цыпкин. По его словам, страна должна перейти в контратаку, так как сейчас большинство "полей" находится на территории условного противника.

Цыпкин отметил, что россияне активно пользуются американскими сервисами Facebook, Twitter и Zoom, а также покупают iPhone, тоже придуманный в США.

"Очень сложно выиграть информационную войну, если большинство полей этой войны созданы нашими, так сказать, американскими партнерами", — цитирует эксперта Nation News.

Также писатель говорит, что любой администратор Facebook имеет больше прав, чем крупный российский дипломат, так как сисадмин может удалить любой аккаунт или комментарий.