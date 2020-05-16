Турция разрешила взъезд гражданам РФ для лечения в местных медучреждениях

Власти Турции приняли решение открыть границы для граждан 31 страны, включая Россию, с целью прохождения лечения в медицинских учреждениях. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на решение турецкого правительства.

Среди услуг, которыми могут воспользоваться иностранцы в Турции, значатся ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкозаболевания, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, а также трансплантация органов и костного мозга.

Граница будет открыта с 20 мая, однако ее смогут пересекать лишь те, чей тест на коронавирус покажет отрицательный результат, передает РИА Новости.

Помимо россиян, разрешение на въезд в Турцию для лечения получат граждане Азербайджана, Греции, Украины, Казахстана, Грузии, Узбекистана, Туркмении, Молдавии, Киргизии, Германии, Великобритании, Нидерландов и других государств.

Власти Турции сообщили о первом случае коронавируса 10 марта. Коронавирусная инфекция была обнаружена у местного жителя, который вернулся из Европы.

На данный момент, общее число людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Турции превышает 146 тысяч человек, умерли более четырех тысяч пациентов, выздоровели свыше 106 тысяч.