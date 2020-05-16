Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снижается четвертый день подряд

Новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве с каждым днем становится все меньше и меньше, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Снижение происходит в последние четыре дня. Так, было зарегистрировано 4712, 4703 и 4748 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки врачи выявили 3505 пациентов с COVID-19. В последний раз такие показатели суточного прироста наблюдались 1 мая.

Оперативный штаб предоставил данные по всем регионам России. В Московской области за последние сутки было зафиксировано 937 новых пациентов с коронавирусом. В Санкт-Петербурге выявили 525 случаев. Суточный прирост в Нижегородской области составил 229 человек, в Ростовской области — 112. Также 107 новых случаев COVID-19 были зарегистрированы в Саратовской области, в Свердловской и Тульской области — 105 и 101 новый пациент соответственно.