Депутат Марченко предложил ликвидировать партии, организующие митинги во время пандемии

КПРФ, созывавшая массовые митинги весь карантинный период, не собирается останавливаться. После решения коммунистов провести очередную протестную акцию в Москве 17 мая партию раскритиковали СМИ и общественность. Но вместо полной отмены митинга, в КПРФ решили перенести его на 13 июня.

В столице пока приступили только к первому этапу снятия карантинных ограничений и массовое собрание 13 июня вряд ли будет допустимо. Но это КПРФ не смущает, ведь всю весну партия созывала своих сторонников по любым возможным поводам. Присутствовали на митингах и пожилые люди — основная группа риска при заболевании COVID-19.

День рождения Владимира Ленина, митинг против «президентского самовластия», акция в годовщину референдума о сохранении СССР. Казалось бы, эти мероприятия можно отменить до конца пандемии, но в КПРФ массовые собрания у Мавзолея и памятника Карлу Марксу посчитали критически необходимыми. Вот и на митинг 13 июня — «За бойкот всенародного голосования по поправкам в Конституцию» — партия настроена решительно, несмотря на ежедневно возрастающее количество заболевших.

Весенние акции КПРФ депутат Госдумы Евгений Марченко считает чередой провокаций в сложное для страны время. И к организаторам этих провокаций нужно принимать самые жесткие санкции — наказывать по УК РФ, уверен народный избранник.

«У меня сложилось впечатление, что КПРФ в лице Валерия Рашкина прежде всего, занимаются провокациями. Они уже выходили на митинги без масок, провоцировали полицию рядом с Красной площадью. Если нарушают режим самоизоляции граждане — это еще по-человечески объяснимо. Но когда целенаправленно политическая сила говорит о каких-то протестных акциях и провокациях в период эпидемии — это сознательное вредительство, желание дестабилизировать ситуацию в стране», — поделился Марченко с «Политикой Сегодня».

КПРФ скатываются в маргинальное поле, некогда будучи системной оппозицией, отмечает парламентарий. Вся сущность партии выражается в митингах во время пандемии: очевидно, что массовые собрания ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан. Впрочем, в КПРФ изначально относились к коронавирусу со скептицизмом, не воспринимая эпидемиологическую угрозу всерьез.

Депутат Марченко уверен, что надо менять законодательство для привлечения организаторов митингов к ответственности. Недопустимо созывать массовые собрания, подставляя людей под заражение COVID-19. Партии, промышляющие таким «активизмом», парламентарий предлагает ликвидировать.

«Надо доработать статью УК РФ об ответственности за заражение людей и привлекать организаторов по вот этой статье. Если политическая партия проводит незаконные сборища, протесты, провокации в период пандемии, то надо менять законодательство в сторону ликвидации этих партий. Что касается статьи о нарушении эпидемиологических правил, там даже не только за последствия надо наказывать — человек заболел, умер, — а даже сам факт массового собрания людей заслуживает наказания», — отмечает депутат.

Дело не только в пандемии, уточняет Марченко. Любое стихийное бедствие, будь то пожары, наводнения и так далее, не должны становиться «удобным временем» для митингов, на которых людей будут «сталкивать лбами». В начале апреля по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологичесих правил» законотворцы уже увеличивали ответственность. Теперь следует реформировать законодательство в сторону более жесткого наказания для тех, кто «баламутит воду» и провоцирует людей на незаконные массовые акции.