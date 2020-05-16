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14:22   16 Мая 2020
Россия

Депутат Марченко предложил ликвидировать партии, организующие митинги во время пандемии

Депутат Марченко предложил ликвидировать партии, организующие митинги во время пандемии

КПРФ, созывавшая массовые митинги весь карантинный период, не собирается останавливаться. После решения коммунистов провести очередную протестную акцию в Москве 17 мая партию раскритиковали СМИ и общественность. Но вместо полной отмены митинга, в КПРФ решили перенести его на 13 июня.

В столице пока приступили только к первому этапу снятия карантинных ограничений и массовое собрание 13 июня вряд ли будет допустимо. Но это КПРФ не смущает, ведь всю весну партия созывала своих сторонников по любым возможным поводам. Присутствовали на митингах и пожилые люди — основная группа риска при заболевании COVID-19.

День рождения Владимира Ленина, митинг против «президентского самовластия», акция в годовщину референдума о сохранении СССР. Казалось бы, эти мероприятия можно отменить до конца пандемии, но в КПРФ массовые собрания у Мавзолея и памятника Карлу Марксу посчитали критически необходимыми. Вот и на митинг 13 июня — «За бойкот всенародного голосования по поправкам в Конституцию» — партия настроена решительно, несмотря на ежедневно возрастающее количество заболевших.

Весенние акции КПРФ депутат Госдумы Евгений Марченко считает чередой провокаций в сложное для страны время. И к организаторам этих провокаций нужно принимать самые жесткие санкции — наказывать по УК РФ, уверен народный избранник.

«У меня сложилось впечатление, что КПРФ в лице Валерия Рашкина прежде всего, занимаются провокациями. Они уже выходили на митинги без масок, провоцировали полицию рядом с Красной площадью. Если нарушают режим самоизоляции граждане — это еще по-человечески объяснимо. Но когда целенаправленно политическая сила говорит о каких-то протестных акциях и провокациях в период эпидемии — это сознательное вредительство, желание дестабилизировать ситуацию в стране», — поделился Марченко с «Политикой Сегодня».

Депутат Марченко призвал ужесточить наказание для организаторов митингов в пандемию

КПРФ скатываются в маргинальное поле, некогда будучи системной оппозицией, отмечает парламентарий. Вся сущность партии выражается в митингах во время пандемии: очевидно, что массовые собрания ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан. Впрочем, в КПРФ изначально относились к коронавирусу со скептицизмом, не воспринимая эпидемиологическую угрозу всерьез.

Депутат Марченко уверен, что надо менять законодательство для привлечения организаторов митингов к ответственности. Недопустимо созывать массовые собрания, подставляя людей под заражение COVID-19. Партии, промышляющие таким «активизмом», парламентарий предлагает ликвидировать.

«Надо доработать статью УК РФ об ответственности за заражение людей и привлекать организаторов по вот этой статье. Если политическая партия проводит незаконные сборища, протесты, провокации в период пандемии, то надо менять законодательство в сторону ликвидации этих партий. Что касается статьи о нарушении эпидемиологических правил, там даже не только за последствия надо наказывать — человек заболел, умер, — а даже сам факт массового собрания людей заслуживает наказания», — отмечает депутат.

Депутат Марченко призвал ужесточить наказание для организаторов митингов в пандемию

Дело не только в пандемии, уточняет Марченко. Любое стихийное бедствие, будь то пожары, наводнения и так далее, не должны становиться «удобным временем» для митингов, на которых людей будут «сталкивать лбами». В начале апреля по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологичесих правил» законотворцы уже увеличивали ответственность. Теперь следует реформировать законодательство в сторону более жесткого наказания для тех, кто «баламутит воду» и провоцирует людей на незаконные массовые акции.

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Автор: Тимофей Булочкин
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