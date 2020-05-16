Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Турция разрешила взъезд гражданам РФ для лечения в местных медучреждениях

Турция разрешила взъезд гражданам РФ для лечения в местных медучреждениях

 Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снижается четвертый день подряд

Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снижается четвертый день подряд
Цыпкин заявил о сложности выиграть инфовойну, если ее поля созданы соперниками

Цыпкин заявил о сложности выиграть инфовойну, если ее поля созданы соперниками

 ОПЕК сообщила об окончании тяжелого периода на нефтяном рынке

ОПЕК сообщила об окончании тяжелого периода на нефтяном рынке
Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

 Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН
Турция разрешила взъезд гражданам РФ для лечения в местных медучреждениях

Турция разрешила взъезд гражданам РФ для лечения в местных медучреждениях

 Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снижается четвертый день подряд

Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снижается четвертый день подряд
Цыпкин заявил о сложности выиграть инфовойну, если ее поля созданы соперниками

Цыпкин заявил о сложности выиграть инфовойну, если ее поля созданы соперниками

 ОПЕК сообщила об окончании тяжелого периода на нефтяном рынке

ОПЕК сообщила об окончании тяжелого периода на нефтяном рынке
Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

 Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН
11:18   16 Мая 2020
Экономика

ОПЕК сообщила об окончании тяжелого периода на нефтяном рынке

ОПЕК сообщила об окончании тяжелого периода на нефтяном рынке

Наихудший этап кризиса на рынке черного золота остался позади благодаря новому соглашению в рамках ОПЕК+, сообщил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Снижение нефтедобычи мировыми лидерами по экспорту топлива и приостановка работы скважин в ряде государств приносят результаты. Общее сокращение объемов сейчас достигает более 17 миллионов баррелей в сутки. Самый непростой период кризиса в нефтяной отрасли завершается, рассказал Баркиндо.

Цены на топливо рухнули после распада сделки ОПЕК+ в марте. Еще большее снижение произошло после падения спроса на природный ресурс из-за пандемии коронавируса. Многие нефтекомпании столкнулись с серьезными убытками. Договоренности по сокращению объемов добываемого сырья вступили в силу 1 мая и запустили механизмы восстановления ситуации на рынке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#нефть #кризис #опек

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...