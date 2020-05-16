ОПЕК сообщила об окончании тяжелого периода на нефтяном рынке

Наихудший этап кризиса на рынке черного золота остался позади благодаря новому соглашению в рамках ОПЕК+, сообщил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Снижение нефтедобычи мировыми лидерами по экспорту топлива и приостановка работы скважин в ряде государств приносят результаты. Общее сокращение объемов сейчас достигает более 17 миллионов баррелей в сутки. Самый непростой период кризиса в нефтяной отрасли завершается, рассказал Баркиндо.

Цены на топливо рухнули после распада сделки ОПЕК+ в марте. Еще большее снижение произошло после падения спроса на природный ресурс из-за пандемии коронавируса. Многие нефтекомпании столкнулись с серьезными убытками. Договоренности по сокращению объемов добываемого сырья вступили в силу 1 мая и запустили механизмы восстановления ситуации на рынке.