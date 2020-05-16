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11:00   16 Мая 2020
Политика

Роскосмос сообщил о подготовке к переговорам с США по освоению Луны

Роскосмос сообщил о подготовке к переговорам с США по освоению Луны

Государственная корпорация "Роскосмос" готова к переговорам с США на тему освоения Луны, сообщает пресс-служба.

По мнению Роскосмоса, программа по освоению Луны является серьезным фактором для взаимодействия России и Соединенных Штатов в непростой период. Также в Роскосмосе уточнили, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приглашало специалистов российской компании к себе для обсуждения ряда вопросов. Американские эксперты были вынуждены отозвать приглашение под давлением сенаторов США, сообщили в пресс-службе.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн призвал Россию стать частью соглашения по Луне.

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Автор: Яна Либерман
#роскосмос #nasa

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