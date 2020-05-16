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10:47   16 Мая 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 119 летальных исходах за сутки среди пациентов с COVID-19 в РФ

Оперштаб сообщил о 119 летальных исходах за сутки среди пациентов с COVID-19 в РФ

Количество умерших человек с выявленной коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки возросло на 119, говорится в заявлении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Таким образом за все время пандемии в РФ скончались 2537 пациентов с коронавирусом. Так, за минувшие сутки 74 человека умерли в Москве. В Московской области зафиксировано девять летальных исходов. Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Санкт-Петербурге, трое в Ростовской области, а также по два летальных случая в Красноярском крае, Новосибирской области, Хабаровском крае, Нижегородской области, в Северной Осетии и Калмыкии.

Всего за последние сутки врачи выявили 9 200 новых случаев коронавируса в 83 регионах России. При этом более 44% граждан не проявляют характерных симптомов. Оперштаб зафиксировал с начала пандемии 272 043 подтвержденных случая COVID-19.

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Автор: Василий Пименов
#россия #коронавирус

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