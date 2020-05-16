Число новых случаев COVID-19 в России продолжает снижаться

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России очевидно стремится к спаду. Об этом свидетельствуют новые данные оперштаба за истекшие сутки.

Количество новых случаев COVID-19 в нашей стране за истекшие сутки выросло за 9200 человек в 83 регионах. В общей сложности, как сообщает РИА Новости со ссылкой на свежую сводку оперштаба, всего в России зарегистрированы 272 043 случая коронавирусной инфекции. Оперштаб сообщает также, что у 4124 человека, у которых за сутки обнаружен коронавирус, инфекция протекает без клинических симптомов.