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Горбачев поделился воспоминаниями о папе римском Иоанне Павле II для газеты Ватикана

Горбачев поделился воспоминаниями о папе римском Иоанне Павле II для газеты Ватикана

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10:26   16 Мая 2020
Политика

Горбачев поделился воспоминаниями о папе римском Иоанне Павле II для газеты Ватикана

Горбачев поделился воспоминаниями о папе римском Иоанне Павле II для газеты Ватикана

Статью для ватиканской газеты L’Osservatore Romano о папе римском Иоанне Павле II по случаю 100-летней годовщины со дня рождения понтифика написал бывший глава СССР Михаил Горбачев. Столетие будут отмечать 18 мая.

Статью Горбачева опубликуют в специальном выпуске L’Osservatore Romano, который выйдет в тираж в это воскресенье. Он посвящен юбилею Кароля Войтылы, который канонизирован Римско-католической церковью в 2014 году.

В создании спецвыпуска приняли участие госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, ряд представителей Римско-католической церкви, бывший польский глава Лех Валенса и другие известные личности.

РИА Новости сообщает, что в статье Горбачев поделился своими воспоминаниями о первой встрече с Иоанном Павлом II, которая прошла в 1989 году. Экс-президент Советского Союза охарактеризовал его как духовного лидера, понимающего социальные и политические процессы всего мира.

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Автор: Василий Пименов
#россия #горбачев #папа римский #ватикан

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