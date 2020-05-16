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10:24   16 Мая 2020
Экономика

Россия сократила вложения в гособлигации Соединенных Штатов втрое

Россия сократила вложения в гособлигации Соединенных Штатов втрое

Вложения России в государственные ценные бумаги США в марте 2020 года сократились в три раза – до 3,85 млрд долларов, о чем свидетельствуют данные американского министерства финансов.

Это стало первым существенным сокращением вложений в гособлигации США за последние несколько лет. Из всей суммы около 473 млн долларов приходятся на краткосрочные бумаги, остальные 3,381 млрд валюты – на долгосрочные, передает РИА Новости.

Первое место среди держателей госдолга Соединенных Штатов занимает Япония, вложения которой увеличились до 1,271 трлн долларов. Второе место сохраняет за собой Китай, который несмотря на сокращение вложений на 10,7 млрд, держит ценных бумаг на 1,081 трлн долларов. Тройку лидеров замыкает Великобритания (395,3 млрд долларов), которая также снизила объем американских облигаций на 7,9 млрд долларов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #гособлигации #мировая экономика

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