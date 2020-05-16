Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Новый посол США на Украине Кит Дейтон попытается использовать в Киев в качестве «антироссийской шпильки», считает журналист Владимир Скачко. 75-летнего американского генерала Скачко называет «специалистом по провокациям в интересах США против России».

«И мне кажется, что США чуть ли не в последний раз пытаются вооружить, мобилизовать и как-то концентрировать Украину в качестве очередной антироссийской шпильки на момент выхода мира из бинарного кризиса – с одной стороны финансово-экономического, с другой стороны пандемического», — заявил киевский журналист в эфире YouTube-канала «TopInform».

Возможно, Вашингтон пытается привлечь Москву к своему противостоянию с Пекином в качестве «союзника», но посредством шантажа, а разменной монетой тут оказывается Украина. Штаты могут использовать Киев в качестве «антироссийского тарана» — это прослеживается и в риторике украинских политиков, и в векторах сотрудничества США и России, уверен Скачко.

Пост американского посла в Киеве пустует уже год. В мае 2019 года президент США Дональд Трамп отозвал с этой должности Мари Йованович, назначенную еще при Бараке Обаме, за нелояльность. 15 мая Трамп внес на рассмотрение Конгресса кандидатуру маршала Дейтона. Генерал был военным атташе в американском посольстве США в России, хорошо владеет русским и немецким языками.

Ранее немецкий политолог Александр Рар предположил, что Украина больше не сможет рассчитывать на помощь Запада, экономически ослабленного после пандемии коронавируса. Тяжелое положение Евросоюза подтвердил и американский политолог Томас Грэм: ЕС находится в сложном периоде и не выйдет из кризиса даже после окончания пандемии.