Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Турция разрешила взъезд гражданам РФ для лечения в местных медучреждениях

Турция разрешила взъезд гражданам РФ для лечения в местных медучреждениях

 Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снижается четвертый день подряд

Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снижается четвертый день подряд
Цыпкин заявил о сложности выиграть инфовойну, если ее поля созданы соперниками

Цыпкин заявил о сложности выиграть инфовойну, если ее поля созданы соперниками

 ОПЕК сообщила об окончании тяжелого периода на нефтяном рынке

ОПЕК сообщила об окончании тяжелого периода на нефтяном рынке
Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

 Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН
Турция разрешила взъезд гражданам РФ для лечения в местных медучреждениях

Турция разрешила взъезд гражданам РФ для лечения в местных медучреждениях

 Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снижается четвертый день подряд

Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снижается четвертый день подряд
Цыпкин заявил о сложности выиграть инфовойну, если ее поля созданы соперниками

Цыпкин заявил о сложности выиграть инфовойну, если ее поля созданы соперниками

 ОПЕК сообщила об окончании тяжелого периода на нефтяном рынке

ОПЕК сообщила об окончании тяжелого периода на нефтяном рынке
Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

 Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН
10:50   16 Мая 2020
Весь мир

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Новый посол США на Украине Кит Дейтон попытается использовать в Киев в качестве «антироссийской шпильки», считает журналист Владимир Скачко. 75-летнего американского генерала Скачко называет «специалистом по провокациям в интересах США против России».

«И мне кажется, что США чуть ли не в последний раз пытаются вооружить, мобилизовать и как-то концентрировать Украину в качестве очередной антироссийской шпильки на момент выхода мира из бинарного кризиса – с одной стороны финансово-экономического, с другой стороны пандемического», — заявил киевский журналист в эфире YouTube-канала «TopInform».

Возможно, Вашингтон пытается привлечь Москву к своему противостоянию с Пекином в качестве «союзника», но посредством шантажа, а разменной монетой тут оказывается Украина. Штаты могут использовать Киев в качестве «антироссийского тарана» — это прослеживается и в риторике украинских политиков, и в векторах сотрудничества США и России, уверен Скачко.

Пост американского посла в Киеве пустует уже год. В мае 2019 года президент США Дональд Трамп отозвал с этой должности Мари Йованович, назначенную еще при Бараке Обаме, за нелояльность. 15 мая Трамп внес на рассмотрение Конгресса кандидатуру маршала Дейтона. Генерал был военным атташе в американском посольстве США в России, хорошо владеет русским и немецким языками.

Скачко предсказал новое обострение в Донбассе из-за США

Ранее немецкий политолог Александр Рар предположил, что Украина больше не сможет рассчитывать на помощь Запада, экономически ослабленного после пандемии коронавируса. Тяжелое положение Евросоюза подтвердил и американский политолог Томас Грэм: ЕС находится в сложном периоде и не выйдет из кризиса даже после окончания пандемии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #политика #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...