Глава NASA надеется, что Россия примет участие в соглашении по Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) призвало Россию стать частью соглашения по Луне. Об этом заявил глава ведомства Джим Брайденстайн.

По словам Брайденстайна, он надеется, что Россия присоединится к "Соглашению Артемиды" — правовой базе проекта по добыче ресурсов на Луне.

"Мы думаем, что было бы хорошо, если бы весь мир согласился на правильный подход к мирному исследованию космоса", — цитирует главу NASA РБК.

Проект соглашения разрабатывает администрация президента США, к его созданию приступили в начале мая 2020 года. Как сообщали СМИ, в список стран-партнеров Россия изначально не входила. В одном из пунктов документа указывается, что ведущие добычу ресурсов на Луне компании смогут устанавливать право собственности. По замыслу создателей проекта, этот документ будет регулировать поведение стран и компаний в космосе и на Луне, а также создание "зон безопасности" там, где ведется добыча ресурсов.