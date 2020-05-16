Глава Крыма заявил о снятии режима самоизоляции в регионе с 18 мая

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ, согласно которому с 18 мая в регионе будет отменен режим самоизоляции. Об этом сообщается на портале регионального правительства.

Распространение коронавирусной инфекции привело к тому, что с 17 марта в Крыму был введен режим повышенной готовности и самоизоляции, информирует ТАСС.

Ограничения на работу ряда предприятий, в особенности парикмахерских, автомагазинов и химчисток, были введены с начала мая. Обязательный масочный режим действует с 12 мая.

"Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания без необходимости", — обозначалось в тексте документа.

Те граждане, кто прибывает на территорию республики, обязуются самоизолироваться по месту жительства на период 14 дней со дня возвращения.