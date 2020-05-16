В МВД рассказали, чем грозит отказ от тестирования при подозрении на COVID-19

Штраф от 15 до 40 тыс. рублей грозит россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус или не сообщат о своем месте пребывания после возвращения из-за границы, рассказали в пресс-центре МВД.

Такие действия предусматривают административную ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Как уточняется, штраф по этой статье составляет от 15 тыс. до 40 тыс. рублей и грозит тем, кто прибыл в Россию из-за границы, контактировал с пациентами с коронавирусом или сам был инфицирован и при этом нарушил требования главного санитарного врача, сообщает "360".

"На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах", — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, с 15 мая в Москве проводится массовое тестирование на COVID-19. По словам мэра столицы Сергея Собянина, еженедельно в пункты сдачи крови будут приглашаться более 70 тыс. человек.