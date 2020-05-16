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Горбачев поделился воспоминаниями о папе римском Иоанне Павле II для газеты Ватикана

Горбачев поделился воспоминаниями о папе римском Иоанне Павле II для газеты Ватикана

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9:22   16 Мая 2020
Экономика

Выдача потребительских кредитов в РФ значительно снизилась

Выдача потребительских кредитов в РФ значительно снизилась

Российские банки выдали в течение апреля около 580 тысяч ссуд, что почти в три раза меньше аналогичных показателей прошлогодней давности, согласно данным исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Пандемия коронавируса сильно отразилась на экономической отрасли РФ. Закрытие государственных границ и введение ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией оказали влияние на банковский сектор.

Выдача потребкредитов за прошедший месяц по сравнению с мартом сократилась на 60%, чего не наблюдалось с 2015 года. Самая значительная динамика снижения на фоне вспышки COVID-19 зафиксирована в Краснодарском крае и Ростовской области, сообщают РИА Новости

Больше всего займов в апреле оформлено в Москве и Московской области, а также в Башкирии, Свердловской области и Санкт-Петербурге, рассказали эксперты.

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Автор: Ирина Большунова
#кризис #коронавирус

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