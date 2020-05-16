Джабаров назвал города, которые могут покинуть состав Украины

Украина может потерять ряд городов и территорий, которые больше не хотят принадлежать стране, заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

По словам Джабарова, вслед за регионами Юго-Востока, которые не хотят слышать о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье. Сенатор отметил, что раскол в украинском обществе достаточно глубок. Как считает Джабаров, президент Украины Владимир Зеленский фактически не управляет страной, а государственность расшатывают "определенные силы".

"Нас в России это, естественно, тревожит", — цитирует члена Совфеда "Парламентская газета".

Как считает Джабаров, Херсон, Запорожье, Николаев и Одесса пока выжидают. Также он уверен, что к концу 2020 года Украина выйдет из Минских соглашений, так как власти ничего не хотят делать для того, чтобы выполнять пункты, прописанные в договоренностях.