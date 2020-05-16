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Главврача из Калужской области уволили из-за "поминутных" выплат медикам в период COVID-19

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8:34   16 Мая 2020
Общество

Главврача из Калужской области уволили из-за "поминутных" выплат медикам в период COVID-19

Главврача из Калужской области уволили из-за "поминутных" выплат медикам в период COVID-19

В городе Козельск главврач Центральной межрайонной больницы №3 предоставил персоналу надбавки в размере 27 рублей за работу с пациентами, у которых подтвержден коронавирус. Главврача после этого уволили.

В региональном Минздраве уточнили, что сотрудники работали в выездных бригадах по забору мазков у пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. Согласно приказу администрации медучреждения, расчет дополнительной выплаты осуществлялся по минутам, проведенным непосредственно при контактировании с COVID-положительным пациентом. 

Медикам, которые не получили выплат пообещали оказать помощь.

"Главврач уволен. И сегодня утром новый и.о. главного врача провел встречу с коллективом для обсуждения вопросов о корректности выплаченных стимулирующих надбавок", — добавили в Минздраве.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил выплатить деньги за апрель медработникам, борющимся с эпидемией коронавируса. На следующей неделе Кабмин должен отчитаться о выполнении этого поручения.

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Автор: Юлия Яковлева
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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