Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главврача из Калужской области уволили из-за "поминутных" выплат медикам в период COVID-19

Главврача из Калужской области уволили из-за "поминутных" выплат медикам в период COVID-19

 Мясников ответил на провокацию СМИ США о заниженной смертности пациентов с COVID-19

Мясников ответил на провокацию СМИ США о заниженной смертности пациентов с COVID-19
Джабаров назвал города, которые могут покинуть состав Украины

Джабаров назвал города, которые могут покинуть состав Украины

 Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии
Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

 В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»

В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»
Главврача из Калужской области уволили из-за "поминутных" выплат медикам в период COVID-19

Главврача из Калужской области уволили из-за "поминутных" выплат медикам в период COVID-19

 Мясников ответил на провокацию СМИ США о заниженной смертности пациентов с COVID-19

Мясников ответил на провокацию СМИ США о заниженной смертности пациентов с COVID-19
Джабаров назвал города, которые могут покинуть состав Украины

Джабаров назвал города, которые могут покинуть состав Украины

 Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии
Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

 В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»

В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»
8:08   16 Мая 2020
Общество

Мясников ответил на провокацию СМИ США о заниженной смертности пациентов с COVID-19

Мясников ответил на провокацию СМИ США о заниженной смертности пациентов с COVID-19

Количество летальных исходов среди пациентов с зарегистрированным COVID-19 в РФ смущает весь остальной мир. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Американские издания Financial Times и New York Times ранее опубликовали материалы, которые повествуют о заниженных статистических данных летальных исходов в России. Мясников отметил, что сотрудники СМИ привели в пример показатели за апрель, а сравнивать данные за один месяц не совсем корректно. Об этом пишет РИА Новости.

Доктор Мясников рассказал, что в других государствах можно наблюдать похожую динамику смертности пациентов с коронавирусной инфекцией и общего прироста летальных исходов. Он подчеркнул, что в Российской Федерации проводится вскрытие умерших с подозрением на COVID-19 в ста процентах случаев, в отличие от США и Великобритании, где данная процедура проходит исключительно на платных условиях и в необязательном формате.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#рф #пандемия #мясников

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...