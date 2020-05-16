Мясников ответил на провокацию СМИ США о заниженной смертности пациентов с COVID-19

Количество летальных исходов среди пациентов с зарегистрированным COVID-19 в РФ смущает весь остальной мир. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Американские издания Financial Times и New York Times ранее опубликовали материалы, которые повествуют о заниженных статистических данных летальных исходов в России. Мясников отметил, что сотрудники СМИ привели в пример показатели за апрель, а сравнивать данные за один месяц не совсем корректно. Об этом пишет РИА Новости.

Доктор Мясников рассказал, что в других государствах можно наблюдать похожую динамику смертности пациентов с коронавирусной инфекцией и общего прироста летальных исходов. Он подчеркнул, что в Российской Федерации проводится вскрытие умерших с подозрением на COVID-19 в ста процентах случаев, в отличие от США и Великобритании, где данная процедура проходит исключительно на платных условиях и в необязательном формате.