Путин поручил властям сохранить режим самоизоляции для пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Российский лидер поручил правительству и региональным властям проконтролировать обеспечение сохранения режима самоизоляции в стране для пенсионеров старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями.

Глава государства также распорядился обеспечивать рост объемов тестирование на наличие COVID-19. Кроме того, Путин поручил обеспечить доплату к зарплате работникам здравоохранения, которые занимались оказанием медпомощи пациентам с выявленным коронавирусом. За это отвечают главы региона. Также поручено обеспечить мониторинг осуществления доплат.