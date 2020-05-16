Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил властям сохранить режим самоизоляции для пенсионеров

Путин поручил властям сохранить режим самоизоляции для пенсионеров

 "Литературная газета" поздравила автора "Книги без фотографий" Шаргунова с юбилеем

"Литературная газета" поздравила автора "Книги без фотографий" Шаргунова с юбилеем
Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

 Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу

Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу
Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

 В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»

В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»
Путин поручил властям сохранить режим самоизоляции для пенсионеров

Путин поручил властям сохранить режим самоизоляции для пенсионеров

 "Литературная газета" поздравила автора "Книги без фотографий" Шаргунова с юбилеем

"Литературная газета" поздравила автора "Книги без фотографий" Шаргунова с юбилеем
Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

 Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу

Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу
Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

 В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»

В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»
7:27   16 Мая 2020
Общество

Путин поручил властям сохранить режим самоизоляции для пенсионеров

Путин поручил властям сохранить режим самоизоляции для пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Российский лидер поручил правительству и региональным властям проконтролировать обеспечение сохранения режима самоизоляции в стране для пенсионеров старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями.

Глава государства также распорядился обеспечивать рост объемов тестирование на наличие COVID-19. Кроме того, Путин поручил обеспечить доплату к зарплате работникам здравоохранения,  которые занимались оказанием медпомощи пациентам с выявленным коронавирусом. За это отвечают главы региона. Также поручено обеспечить мониторинг осуществления доплат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#путин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...