Российскому писателю, общественному и политическому деятелю Сергею Шаргунову исполнилось 40 лет. Он является автором таких книг, как "Книга без фотографий", "Свои", "Птичий грипп" и других.

"Литературная газета" поздравила Шаргунова с юбилеем. Издание отмечает, что писатель всегда был и остается борцом за "воздух свободы" и противостоит "птичьему гриппу" в политике, куда и сам пошел ради людей, их боли и проблем.

В качестве депутата Шаргунов помогает "униженным и оскорбленным", потому что умеет сопереживать. Ни литература, ни политика, ни жизнь не сделали его разочарованным и "потухшим". Шаргунов сохранил свою стойкость.

"Со всем этим Сергей Шаргунов стал важным событием начала нового века, нового тысячелетия", — отмечают авторы поздравления.

На литературном поприще он стал писателем-репортером. Особенно хорошо он создает малую прозу, которая для него как "дыхание в беге". Шаргунов продолжает следовать своей философии взаимосвязанности всего между собой, складывая "замысловатые узоры".