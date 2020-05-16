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 "Литературная газета" поздравила автора "Книги без фотографий" Шаргунова с юбилеем

"Литературная газета" поздравила автора "Книги без фотографий" Шаргунова с юбилеем
Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

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6:42   16 Мая 2020
Общество

"Литературная газета" поздравила автора "Книги без фотографий" Шаргунова с юбилеем

"Литературная газета" поздравила автора "Книги без фотографий" Шаргунова с юбилеем

Российскому писателю, общественному и политическому деятелю Сергею Шаргунову исполнилось 40 лет. Он является автором таких книг, как "Книга без фотографий", "Свои", "Птичий грипп" и других.

"Литературная газета" поздравила Шаргунова с юбилеем. Издание отмечает, что писатель всегда был и остается борцом за "воздух свободы" и противостоит "птичьему гриппу" в политике, куда и сам пошел ради людей, их боли и проблем.

В качестве депутата Шаргунов помогает "униженным и оскорбленным", потому что умеет сопереживать. Ни литература, ни политика, ни жизнь не сделали его разочарованным и "потухшим". Шаргунов сохранил свою стойкость. 

"Со всем этим Сергей Шаргунов стал важным событием начала нового века, нового тысячелетия", — отмечают авторы поздравления.

На литературном поприще он стал писателем-репортером. Особенно хорошо он создает малую прозу, которая для него как "дыхание в беге". Шаргунов продолжает следовать своей философии взаимосвязанности всего между собой, складывая "замысловатые узоры".

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Автор: Руслан Неглинный
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