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"Сдаемся!": глава Роскосмоса посмеялся над "супер-пупер-ракетой" США

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6:14   16 Мая 2020
Общество

"Сдаемся!": глава Роскосмоса посмеялся над "супер-пупер-ракетой" США

"Сдаемся!": глава Роскосмоса посмеялся над "супер-пупер-ракетой" США

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посмеялся над анонсированием президентом США Дональдом Трампом "супер-пупер-ракеты". В шутку Рогозин предложил сдаться.

В своем Twitter Рогозин отреагировал на новость о создании ракеты в США. Он посмеялся, отметив, что против "супер-пупер-ракеты" России "ловить нечего" и стоит сдаться. 

Речь идет о новой ракете, которую проанонсировал Трамп. По его словам, в США создадут летательный аппарат, скорость которого в 17 раз быстрее, чем у всех существующих аналогов. Американский лидер заявил, что новая ракета будет превосходить российские и китайские. Он также добавил, что у США нет выбора, поэтому приходится создавать такую технику из-за врагов.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#дональд трамп #сша #ракета #роскосмос #дмитрий рогозин

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