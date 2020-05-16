"Сдаемся!": глава Роскосмоса посмеялся над "супер-пупер-ракетой" США

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посмеялся над анонсированием президентом США Дональдом Трампом "супер-пупер-ракеты". В шутку Рогозин предложил сдаться.

В своем Twitter Рогозин отреагировал на новость о создании ракеты в США. Он посмеялся, отметив, что против "супер-пупер-ракеты" России "ловить нечего" и стоит сдаться.

Речь идет о новой ракете, которую проанонсировал Трамп. По его словам, в США создадут летательный аппарат, скорость которого в 17 раз быстрее, чем у всех существующих аналогов. Американский лидер заявил, что новая ракета будет превосходить российские и китайские. Он также добавил, что у США нет выбора, поэтому приходится создавать такую технику из-за врагов.