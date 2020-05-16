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5:23   16 Мая 2020
Армия

Истребитель Су-57 отрабатывает полеты в беспилотном режиме

Истребитель Су-57 отрабатывает полеты в беспилотном режиме

Российский новейший истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает во время испытаний беспилотный режим. Об этом рассказали в военно-промышленном комплексе РФ.

Источник в ОПК сообщил РИА Новости, что в настоящее время проходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Летчик находится во время полета кабине, выполняя роль контролера исполнения всех функций.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, способный уничтожать все виды наземных, воздушных и надводных целей. Впервые в воздух он поднялся десять лет назад. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и его малая заметность обеспечивает самолету превосходство над конкурентами.

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Автор: Борис Нестеров
#истребитель #испытания #су-57

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