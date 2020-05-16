Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Сдаемся!": глава Роскосмоса посмеялся над "супер-пупер-ракетой" США

"Сдаемся!": глава Роскосмоса посмеялся над "супер-пупер-ракетой" США

 Более 20 тысяч нацистских анкет заблокировали волонтеры "Бессмертного полка"

Более 20 тысяч нацистских анкет заблокировали волонтеры "Бессмертного полка"
Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

 Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу

Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу
Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

 В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»

В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»
"Сдаемся!": глава Роскосмоса посмеялся над "супер-пупер-ракетой" США

"Сдаемся!": глава Роскосмоса посмеялся над "супер-пупер-ракетой" США

 Более 20 тысяч нацистских анкет заблокировали волонтеры "Бессмертного полка"

Более 20 тысяч нацистских анкет заблокировали волонтеры "Бессмертного полка"
Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

 Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу

Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу
Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

 В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»

В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»
4:52   16 Мая 2020
Общество

Более 20 тысяч нацистских анкет заблокировали волонтеры "Бессмертного полка"

Более 20 тысяч нацистских анкет заблокировали волонтеры "Бессмертного полка"

Штаб общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" заблокировал порядка 20 тысяч хулиганских анкет с нацистскими преступниками. Об этом рассказал глава исполкома волонтерской организации Артем Хуторской.

Он рассказал, что было установлено 600 IP-адресов, с которых осуществлялись "атаки" на "онлайн-шествие". Также удалось узнать, что к совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, десять из которых оказались россиянами. Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят их розыск.

Хуторской рассказал "МК", что для анализа нескольких сотен тысяч анкет были задействованы волонтеры и автоматические программы. В числе заблокированных — хулиганские, нацистские и просто несуразные.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#бессмертный полк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...