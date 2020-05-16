Более 20 тысяч нацистских анкет заблокировали волонтеры "Бессмертного полка"

Штаб общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" заблокировал порядка 20 тысяч хулиганских анкет с нацистскими преступниками. Об этом рассказал глава исполкома волонтерской организации Артем Хуторской.

Он рассказал, что было установлено 600 IP-адресов, с которых осуществлялись "атаки" на "онлайн-шествие". Также удалось узнать, что к совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, десять из которых оказались россиянами. Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят их розыск.

Хуторской рассказал "МК", что для анализа нескольких сотен тысяч анкет были задействованы волонтеры и автоматические программы. В числе заблокированных — хулиганские, нацистские и просто несуразные.