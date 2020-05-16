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Путин дал новые поручения по поддержке россиян и доплатам медикам в период пандемии

 Волонтеры питомника для животных "Доброе сердце" из Тамбова приютили волка Тайсона

Волонтеры питомника для животных "Доброе сердце" из Тамбова приютили волка Тайсона
Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

 Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу

Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу
Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

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4:26   16 Мая 2020
Общество

Путин дал новые поручения по поддержке россиян и доплатам медикам в период пандемии

Путин дал новые поручения по поддержке россиян и доплатам медикам в период пандемии

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке граждан РФ.

Владимир Путин в апреле назначил выплаты врачам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. В понедельник президент сообщил, что средства получили менее половины медработников, несмотря на то что деньги были переданы в регионы. Он поручил губернаторам регионов разобраться с этой ситуацией. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин также поручил кабмину увеличить минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком лицам, которые не застрахованы на время потери работы и в связи с материнством. Пособие увеличится до 6 751 рубля. Регионам было приказано следить за ситуацией с выплатами медикам и до 25 мая решить вопрос с единоразовыми выплатами на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #народ

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