Путин дал новые поручения по поддержке россиян и доплатам медикам в период пандемии

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке граждан РФ.

Владимир Путин в апреле назначил выплаты врачам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. В понедельник президент сообщил, что средства получили менее половины медработников, несмотря на то что деньги были переданы в регионы. Он поручил губернаторам регионов разобраться с этой ситуацией. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин также поручил кабмину увеличить минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком лицам, которые не застрахованы на время потери работы и в связи с материнством. Пособие увеличится до 6 751 рубля. Регионам было приказано следить за ситуацией с выплатами медикам и до 25 мая решить вопрос с единоразовыми выплатами на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.