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4:01   16 Мая 2020
Политика

Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

Панель экспертов фальсифицировала для ООН данные об убитых наемниках из САР в Ливии

Расследование по инициативе ФАН провели 27 журналистов, которые внимательно изучили доклад Панели экспертов ООН по Ливии. Все 53 пункта документа содержат фейки и подтасовки.

Расследование ФАН последних 14 пунктов доклада не обнаружило ничего нового, кроме фейков, подтасовок и даже уже опровергнутых вбросов, какие содержались в первых 39 пунктах. В докладе, который Федеральное агентство новостей получило от источника в Reuters, утверждается, что на стороне Ливийской национальной армии воевали сирийские наемники, 117 из которых погибли.

Авторы доклада ссылаются на сообщение издания Aawasat 10 марта 2020 года о дипломатических отношениях между Восточным правительством Ливии и правительством Сирийской Арабской Республики. Только вот в докладе упущена небольшая деталь: стороны обсуждали меры по предотвращению переброски Турцией сирийских наемников из числа оставшихся террористов в Идлибской зоне деэскалации.

Именно эти сирийские наемники воюют в Ливии, но не на стороне ЛНА Халифы Хафтара, а в составе банд Правительства национального согласия Ливии. Об этом сообщала даже Сирийская обсерватория по правам человека, называя конкретные цифры: 4750 наемников уже переправлены в Триполи, а еще 1900 проходят обучение в Турции. Из них 156 убиты в Ливии, но ни один из них не относится к ЧВК "Вагнера".

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #ливия

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