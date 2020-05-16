Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу
Российская компания прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту, действие которого прекращается 17 мая.
Пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что Варшава отказалась продлить транзитный договор на прокачку газа в европейские страны через польские территории по газопроводу "Ямал — Европа". Об этом сообщает РИА Новости.
Договор был заключен в конце 90-х годов. В год объемы поставок достигали около 33 млрд кубометров. Несмотря на то, что договоренности обнулятся 18 мая, российское топливо все равно будет проходить транзитом через Польшу.
"Поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться", — пояснил Куприянов.