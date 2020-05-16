Польша отказала "Газпрому" в транзите российского газа в Европу

Российская компания прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту, действие которого прекращается 17 мая.

Пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что Варшава отказалась продлить транзитный договор на прокачку газа в европейские страны через польские территории по газопроводу "Ямал — Европа". Об этом сообщает РИА Новости.

Договор был заключен в конце 90-х годов. В год объемы поставок достигали около 33 млрд кубометров. Несмотря на то, что договоренности обнулятся 18 мая, российское топливо все равно будет проходить транзитом через Польшу.