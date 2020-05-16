Доклад экспертов для ООН о ЧВК в Ливии оказался сплошной фальсификацией

Доклад Панели экспертов для ООН, основанный на фейках о якобы присутствии российских ЧВК в Ливии и переданный источником из Reuters Федеральному агентству новостей, проанализировала команда экспертов. Издание представило третью часть разоблачения.

Все 53 пункта документа оказались основанными на сфабрикованной информации, а также пропаганде, заказанной так называемым Правительством национального согласия Ливии.

Для того чтобы провести детальное расследование, были привлечены 27 российских и иностранных журналистов, которые помогли собрать доказательства фейковой природы материалов. Эксперты обнаружили поддельные документы, нарисованные в графических редакторах, различные заявления боевиков из Триполи и многое другое.

Первые две части разоблачения Федерального агентства новостей уделяли внимание 39 пунктам доклада. Третья часть включает детальный анализ следующих 14 пунктов документов для ООН. С расследованием можно подробно ознакомиться на сайте ФАН.