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2:14   16 Мая 2020
Общество

Волонтеры питомника для животных "Доброе сердце" из Тамбова приютили волка Тайсона

Волонтеры питомника для животных "Доброе сердце" из Тамбова приютили волка Тайсона

Новый питомец недавно появился в тамбовском приюте для бездомных животных "Доброе сердце". Им стал пойманный в поселке Сатинка двухлетний волк по кличке Тайсон.

Жители поселка Сатинка в Тамбовской области рассказали волонтерам приюта, что по улицам бегает волк и играет с собаками. Не было б проблем, но одинокий волк стал воровать кур у жильцов деревни. Тогда они попросили волонтеров поймать зверя. 

Как пишет портал "Тамбовская жизнь", волка пришлось ловить хитростью, его заманили с помощью подружившейся с ним местной собаки на территорию одного участка и выстрелили специальным инъектором. Его привезли в приют для животных, привили и поместили на карантин. Волонтеры приюта назвали волка Тайсоном и сделали ему будку внутри вольера.

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Автор: Ирина Большунова
#животные #приют #волк #тамбов

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