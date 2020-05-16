Волонтеры питомника для животных "Доброе сердце" из Тамбова приютили волка Тайсона

Новый питомец недавно появился в тамбовском приюте для бездомных животных "Доброе сердце". Им стал пойманный в поселке Сатинка двухлетний волк по кличке Тайсон.

Жители поселка Сатинка в Тамбовской области рассказали волонтерам приюта, что по улицам бегает волк и играет с собаками. Не было б проблем, но одинокий волк стал воровать кур у жильцов деревни. Тогда они попросили волонтеров поймать зверя.

Как пишет портал "Тамбовская жизнь", волка пришлось ловить хитростью, его заманили с помощью подружившейся с ним местной собаки на территорию одного участка и выстрелили специальным инъектором. Его привезли в приют для животных, привили и поместили на карантин. Волонтеры приюта назвали волка Тайсоном и сделали ему будку внутри вольера.