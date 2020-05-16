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1:52   16 Мая 2020
Общество

Бастрыкин призвал проконтролировать процесс выплат надбавок врачам, борющимся с COVID-19

Бастрыкин призвал проконтролировать процесс выплат надбавок врачам, борющимся с COVID-19

Возбуждение уголовного дела будет проведено незамедлительно в случае оснований, указывающих на отказ в дополнительных выплатах медикам, которые борются с распространением коронавируса на территории РФ, заявил Глава СК России Александр Бастрыкин.

Главы следственных подразделений должны проконтролировать процесс выплаты денежных надбавок сотрудникам медучреждений, добавил Бастрыкин. Возбуждение уголовного дела должно происходить незамедлительно в том случае, когда обнаружен факт нарушения, приводятся слова главы СК на сайте следственного органа.

Ряд процессуальных проверок уже инициирован в некоторых региональных субъектах по факту полных или частичных невыплат. Речь идет о Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Орловской и Новгородской областях.

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Автор: Юлия Яковлева
#следственный комитет #бастрыкин #коронавирус

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