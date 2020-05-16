Вольцев назвал журналистов "Дождя" моральными уродами за фейк о фильме "Шугалей"

Журналисты телеканала "Дождь" выпустили фейк в материале о фильме "Шугалей". По мнению политолога Владимира Вольцева, на такой поступок способны только "моральные уроды".

"Дождь" выпустил материал, где был искажен сюжет художественного фильма "Шугалей", рассказывающего о российских социологах, похищенных в Ливии террористами так называемого Правительства национального согласия. Журналист либерального СМИ заявил, что Россия снаряжает военную миссию для освобождения ученых, чего в фильме не было.

"Такие журналисты просто моральные уроды. Вот они пишут, как плохо, что русские в фильме спасают своих. Даже при том, что допускают фейк", — отмечает политолог.

Политолог отметил, что выпуск фильма "Шугалей" может поспособствовать освобождению российских ученых из незаконного заключения, поэтому со стороны журналистов телеканала "мерзко" осуждать кинокартину, которую они даже не смотрели, сообщает Федеральное агентство новостей.

Удивился выпаду "Дождя" и продюсер фильма Сергей Щеглов. Он отметил, что картина заканчивается обстрелом тюрьмы и побегом Шугалея с напарником, поэтому фейк либерального СМИ "смешной и глупый".

В 2019 году российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Ливии и помещены в тюрьму "Митига", которую контролируют террористы. Им до сих пор официально не предъявлено обвинение, их пребывание в заключении незаконно.