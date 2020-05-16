Трамп похвастался разработкой "невиданного" ракетного вооружения в США

Американские инженеры разрабатывают "супер-пупер-ракету", у которой нет аналогов. Об этом заявил президент США в ходе церемонии представления нового флага Космических сил США.

В пятницу, 15 мая, в Белом доме Дональд Трамп заявил, что США вынуждены разрабатывать "невероятную" военную технику "невиданного ранее уровня". По его словам, на мировой арене существуют влиятельные конкуренты в лице России и Китая. Об этом пишет ТАСС.

Американские инженеры создают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем ныне существующая в США, и почти в три раза быстрее российской или китайской.