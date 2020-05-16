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Трамп похвастался разработкой "невиданного" ракетного вооружения в США

Трамп похвастался разработкой "невиданного" ракетного вооружения в США

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0:24   16 Мая 2020
Политика

Трамп похвастался разработкой "невиданного" ракетного вооружения в США

Трамп похвастался разработкой "невиданного" ракетного вооружения в США

Американские инженеры разрабатывают "супер-пупер-ракету", у которой нет аналогов. Об этом заявил президент США в ходе церемонии представления нового флага Космических сил США.

В пятницу, 15 мая, в Белом доме Дональд Трамп заявил, что США вынуждены разрабатывать "невероятную" военную технику "невиданного ранее уровня". По его словам, на мировой арене существуют влиятельные конкуренты в лице России и Китая. Об этом пишет ТАСС.

Американские инженеры создают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем ныне существующая в США, и почти в три раза быстрее российской или китайской.

"У России ракеты, которые в 5 раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в 5 или 6 раз. У нас же — в 17 раз, и этот [проект] только что получил зеленый свет", — утверждал хозяин Белого дома.

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Автор: Яна Либерман
#сша #политика #трамп #белый дом

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