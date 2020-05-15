Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 74 человека

Число умерших пациентов с положительным результатом теста на коронавирус увеличилось на 74 человека. Речь идет о данных за сутки от оперштаба Москвы.

Всем умершим была диагностирована пневмония, уточняет ТАСС. Большая часть из них имела в анамнезе хронические болезни. Общее число погибших с COVID-19 в столице возросло до 1432 человек.

Москва находится на первом месте среди всех регионов России по количеству выявленных случаев COVID-19 - их насчитывается более 135 тыс. Всего в стране выявлено более 262 тыс. случаев.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что он рассмотрит смягчение ограничений в городе через одну-две недели. Речь идет о втором этапе.