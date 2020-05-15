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Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 74 человека

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Курбанов отметил недостоверность сведений об отставке президента Сирии Башара Асада

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23:39   15 Мая 2020
Общество

Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 74 человека

Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 74 человека

Число умерших пациентов с положительным результатом теста на коронавирус увеличилось на 74 человека. Речь идет о данных за сутки от оперштаба Москвы.

Всем умершим была диагностирована пневмония, уточняет ТАСС. Большая часть из них имела в анамнезе хронические болезни. Общее число погибших с COVID-19 в столице возросло до 1432 человек.

Москва находится на первом месте среди всех регионов России по количеству выявленных случаев COVID-19 - их насчитывается более 135 тыс. Всего в стране выявлено более 262 тыс. случаев. 

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что он рассмотрит смягчение ограничений в городе через одну-две недели. Речь идет о втором этапе. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #смерть #коронавирус

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