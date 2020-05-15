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 Путин распорядился увеличить объемы тестирований на COVID-19 среди граждан РФ

Путин распорядился увеличить объемы тестирований на COVID-19 среди граждан РФ
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23:22   15 Мая 2020
Общество

Путин распорядился увеличить объемы тестирований на COVID-19 среди граждан РФ

Путин распорядился увеличить объемы тестирований на COVID-19 среди граждан РФ

Объемы тестирования населения на коронавирусную инфекцию должны быть увеличены, заявил глава РФ Владимир Путин. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Глава Российской Федерации Владимир Путин дал распоряжение Правительству РФ и руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов страны расширить объемы тестирований среди граждан России на наличие коронавируса, пишет РИА новости. Доклад об исполнении данного поручения ожидается до 20 мая 2020 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что зарплаты врачам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, должны быть выплачены в конкретные сроки. Глава РФ отметил, что производить выплаты должны не за "почасовую работу", а за их труд с такими больными в целом.  Все актуальные данные по коронавирусной инфекции в стране можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #рф #коронавирус

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