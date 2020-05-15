Project Syndicate: настало время для кардинальных изменений в ООН

Пандемия коронавируса, которая выявила ряд явных недостатков ООН и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), должна послужить толчком для проведения глубинных реформ.

Такое мнение высказал бывший посол Катара в ООН, государственный министр Катара Хамад бен Абдель Азиз Аль-Кавари, слова которого приводит американское издание Project Syndicate.

По словам катарского дипломата, если Организация Объединенных Наций, принципы которой он высоко ценит, не проведет в сложившихся условиях необходимых реформ, она уже не сможет восстановить свою былую славу и занять в современном мире надлежащее место.

Начать реформу ООН, отметил Аль-Кавари, необходимо с Совета Безопасности, который давно пора расширить, увеличив число постоянных членов за счет азиатских, африканских, латиноамериканских и ближневосточных государств. По его словам, это необходимо сделать, чтобы покончить с наследством давно ушедшей эпохи - правом вето, которым в ущерб балансу при принятии глобальных решений пользуются пятеро стран-основательниц ООН: США, Россия, Китай, Франция и Великобритания.

Эти перемены тем более оправданы, подчеркнул дипломат, что Индия, например, уже в этом десятилетии, может выйти на первое место в мире по численности населения, ЮАР и Нигерия обладают крупнейшими экономиками в Африке и самыми быстрыми темпами роста населения в мире, а у Японии третья по величине экономика на планете.

Также реформа ООН, по мнению Аль-Кавари, должна зафиксировать норму, согласно которой, в агентствах всемирной организации, базирующиеся в разных страна, граждане этих стран не занимали высокие должности. В качестве примера дипломат привел Лигу арабских государств (ЛАГ), базирующуюся в Каире. Тот факт, что египетские министры, постоянно назначались на пост генсека ЛАГ, стал сигналом, что организация, создававшаяся как платформа для арабского сотрудничества, превратилась в ненужную и устаревшую площадку для пустых споров.