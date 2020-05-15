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22:38   15 Мая 2020
Политика

Курбанов отметил недостоверность сведений об отставке президента Сирии Башара Асада

Курбанов отметил недостоверность сведений об отставке президента Сирии Башара Асада

Достоверность сообщений о возможной отставке президента Сирии Башара Асада вызывает сомнения. Такое мнение в беседе с ФАН выразил эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов.

Политолог напомнил, что Асад сделал для своей страны невероятное, из-за чего он имеет огромную поддержку среди граждан и сторонников сирийского государства. Курбанов отметил, что Запад рассчитывал быстро сломить Асада, как в свое время Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

Запад проигрывает уже десятый год, заявил эксперт в беседе с ФАН. Он отметил, что Асад спас от хаоса не только народ Сирии, но и весь регион.

Западу после неудачных попыток свергнуть Асада только остается тиражировать недостоверные данные, заявил Курбанов. Собеседник ФАН подчеркнул, что Асад дал мировому сообществу понять, что рассказам западных СМИ верить не стоит.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #отставка #башар асад

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