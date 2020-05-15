В Германии задумались о поставках водорода через «Северный поток – 2»

Германия, которая стремиться к снижению потребления газа, угля и нефти, и к более активному использованию водорода, сама не в состоянии покрыть свои потребности в этом газе. И, если она сделает ставку на добываемый из природного газа «голубой» водород, ей очень пригодится российский «Северный поток – 2».

Об этом в интервью польскому изданию Biznes Alert заявил сотрудник варшавского Центра восточных исследований Михаил Кензерский, который специализируется на климатической и энергетической политике ФРГ.

По его словам, если в водородную стратегию Берлина будет включен не только «зеленый» водород, но и водород, который получают из природного газа, между Германией и странами-поставщиками голубого топлива (в первую очередь это Россия и Норвегия) появится новая область сотрудничества.

В феврале текущего года, напомнил польский эксперт, свою заинтересованность в новых возможностях российско-германского взаимодействия выразили замминистра энергетики России Павел Сорокин и глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«Россиянин подтвердил, что «Северный поток – 2» можно использовать для поставок водорода, уточнив, что существующая инфраструктура позволяет транспортировать смесь, содержащую 5–7% этого газа, — рассказал Кензерский. — Альтмайер, в свою очередь, пытался вписать немецко-российское сотрудничество на почве водорода в рамки климатической политики ЕС».

В заключение польский специалист отметил, что российский газопровод может быть использован и для поставок водорода, и для покрытия дополнительного природного газа, из которого уже в Германии будет добываться водород.