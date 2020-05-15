Клинцевич заявил, что Зеленский не имеет самостоятельности на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет самостоятельности на своей должности, так считает российский сенатор Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, блокировка российских соцсетей на Украине не является личным решением Зеленского, он всего лишь выполняет то, что ему указывают. Российский политик говорит, что Зеленский стал должностным лицом, которое не формирует свою деятельность, а подчиняется указам.

"Сегодня в украинской политике нет абсолютной самостоятельности. Все спускается сверху — от "хозяина", — цитирует Клинцевича телеканал "360".

Российский сенатор уверен, что власти Украины не хотят, чтобы народ видел альтернативное мнение в российских соцсетях. Киев ссылается на российскую пропаганду, но фактически власти нарушают международные права и демократические принципы, о которых активно говорят в ЕС и США.

15 мая украинский лидер Владимир Зеленский еще на три года продлил запрет российских соцсетей и IT-компаний на Украине.