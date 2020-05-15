Глава ФМБА заявила об эффективности "мефлохина" в борьбе коронавирусом

Клинические исследования "мефлохина", который обычно используется в качестве действующего вещества в препаратах для лечения малярии, показали хорошие результаты у "тяжелых" пациентов с коронавирусом, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

В сравнении с другими противовирусными веществами "мефлохин" имеет целый ряд преимуществ, подчеркнула Скворцова на пресс-конференции в пятницу, 15 мая. По ее словам, более чем у 70% пациентов с тяжелым протеканием COVID-19 отмечается улучшение состояния.

"К концу первой недели до 60% пациентов уже не показывают на пробе наличие РНК-вируса", — подчеркнула Скворцова.

Отметим, в России зафиксировано более 262 тыс. случаев коронавируса. Вся актуальная и достоверная информация о ситуации вокруг пандемии приводится на сайте стопкоронавирус.рф.